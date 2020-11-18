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В Петербурге отметили замедление роста заболеваемости коронавирусом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В последние дни в Санкт-Петербурге замедлился рост заболеваемости коронавирусом среди взрослых, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"На вчерашний вечер и сегодня утром сохранялось порядка 9-10% свободных коек, в том числе и в "Ленэкспо". В настоящее время практически заполнен корпус №5, который предназначен для лечения пациентов с легкой и среднетяжелой степенью, 295 коек. И всего лишь на четверть заполнен седьмой павильон, в котором есть возможность обеспечения кислородом и лечения пациентов среднетяжелой степени", - отметил Лисовец, выступая в Законодательном собрании северной столицы в среду.

По его словам, на прошлой неделе замедлился рост числа госпитализаций. "Если в начале ноября - конце октября мы фиксировали прирост в 21% госпитализированных взрослых пациентов, то прошлая неделя продемонстрировала восьмипроцентный рост. Данные прошедших двух дней текущей недели говорят о стабилизации числа госпитализированных взрослых больных", - сказал Лисовец.

К приему больных готовится восьмой павильон "Ленэкспо", который до конца ноября будет обеспечен кислородными концентраторами. В течение ближайших 10 дней будут подготовлены еще три павильона, в которых можно будет разместить до 600 пациентов. Возводятся новые корпуса в Госпитале ветеранов войн, больнице №33 и больнице Святого Луки, которые последовательно позволят ввести в оборот более 800 коек. Еще 250 коек в ближайшее время введут в медицинском центре Алмазова.

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