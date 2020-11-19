Экс-министр транспорта Дитрих возглавил ГТЛК

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Бывший министр транспорта Евгений Дитрих с 20 ноября станет руководителем "Государственной транспортной лизинговой компании", сообщила ГТЛК. В этой должности он сменит Михаила Полубояринов.

Руководить ГТЛК Дитрих будет пять лет.

Президент Владимир Путин 9 ноября своим указом освободил Дитриха от должности главы Минтранса. На следующий день во главе министерства был утвержден бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Правительство рекомендовало поставить Полубояринова во главе "Аэрофлота", а Дитриха рекомендовало на пост гендиректора ГТЛК.

"Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании, наряду с вопросом досрочного прекращения на этом посту полномочий Михаила Полубояринова", - сообщали в правительстве.

Представителям государства в совете директоров ГТЛК рекомендовано поддержать кандидатуру Виталия Савельева, руководившего "Аэрофлотом" более 10 лет, на пост председателя совета директоров ГТЛК.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - государство, которое управляет ею через Минтранс.