Михаил Полубояринов избран гендиректором "Аэрофлота"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" избрал гендиректором компании Михаила Полубояринова, который до недавнего времени возглавлял "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК, 100% у Минтранса).

Также совет избрал своим председателем нового министра транспорта и бывшего гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, сообщила пресс-служба перевозчика.

Савельев руководил "Аэрофлотом" больше десяти лет, а совет директоров компании возглавлял бывший глава Минтранса Евгений Дитрих.

Президент Владимир Путин 9 ноября своим указом освободил Дитриха от должности министра. На следующий день во главе Минтранса был утвержден бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. До избрания Полубояринова врио гендиректора авиакомпании был ее финансовый директор Андрей Чиханчин

Полубояринову 54 года. Он окончил Московский финансовый институт, защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" в Академии народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.

Топ-менеджер уже работал в "Аэрофлоте" с 2000 по 2009 год: сначала был главным бухгалтером, затем стал замгендиректора по финансам. Покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность CFO Шамиля Курмашова. Затем Полубояринов работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ГТЛК. Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.