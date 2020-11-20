ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир при лечении COVID-19

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, в котором рекомендовала не использовать препарат ремдисивир при лечении пациентов с COVID-19, вне зависимости от тяжести их заболевания, так как в настоящее время нет доказательств, что данное лекарство помогает эффективно бороться с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Рекомендация, опубликованная ВОЗ в пятницу, основана на заключениях международной группы медицинских экспертов. Специалисты проанализировали результаты четырех исследований ремдисивира, в которых приняли участие свыше 7 тыс. пациентов.

Полученные результаты показали, что ремдисивир не оказывает "существенного влияния" на снижение уровня летальности от коронавируса, не уменьшает необходимости в искусственной вентиляции легких и не улучшает другие важные медицинские критерии, говорится в сообщении ВОЗ. Международная группа экспертов заключила, что требуются дополнительные исследования по вопросу эффективности ремдисивира в лечении коронавируса.

В настоящее время ремдисивир применяется и в России. В середине октября сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал два препарата ремдесивира для лечения коронавируса.

Этот препарат, в частности, также использовали для лечения президента США Дональда Трампа, переболевшего коронавирусом.