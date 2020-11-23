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Жену арестованного мэра Томска заподозрили в насилии против полицейского

Жену арестованного мэра Томска заподозрили в насилии против полицейского
Мэр Томска Иван Кляйн
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Адвокаты обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Ивана Кляйна, сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги, которая является гендиректором ОАО "Томское пиво".

"Поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Томское пиво" Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении адвокатов в телеграм-канале.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что женщину подозревают в нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов при обыске в рамках расследования дела ее мужа.

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

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В отношении Кляйна возбудили дело по ч.2 ст.286 УК, в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски. 14 ноября суд арестовал Кляйна на два месяц. Виновным он себя не признает, адвокаты обжаловали решение об аресте.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела "Томского пива". Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате "Томское пиво" получило участки по заниженной стоимости, ущерб бизнесмену составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.

В тот же день появилась информация о том, что супругу мэра вызвали в полицию для дачи объяснений по факту противодействия оперативно-следственной группе при проведении обыска.

Томск Иван Кляйн Галина Кляйн

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