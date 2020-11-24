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Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и троллейбусом в Крыму

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами дорожной аварии с участием легкового автомобиля и троллейбуса в районе Ангарского перевала в Крыму во вторник, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с троллейбусом, поднимающимся к перевалу, - говорится в сообщении.

Погибли четверо мужчин, находившихся в легковушке. В троллейбусе никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Крым ДТП

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