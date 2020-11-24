Законопроект о Госсовете прошел второе чтение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Госсовета. Законопроект был подготовлен в связи с изменением Конституции, в которой появилось положение о Госсовете.

В соответствии с законопроектом, председателем Государственного совета является президент России. В совет по должности входят премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента и главы регионов.

Партии

По решению президента в Госсовет могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в ГосДуме; представители местного самоуправления; а также иные лица.

Перед первым чтением законопроекта депутаты от фракций ЛДПР и КПРФ высказались за то, чтобы представители думских партий входили в Госсовет по должности, а не по решению президента. Представитель фракции "Справедливая Россия" сказал "Интерфаксу", что во фракции считают это положение законопроекта допустимым.

Комментируя позиции фракций, полномочный представитель президента в Думе Гарри Минх отметил, что в законопроекте с точки зрения должностного присутствия в Госсовете представлены руководители обеих палат Федерального Собрания.

"Если говорить о срезе политических партий и фракций, которые присутствуют в Государственной Думе, то я думаю, что и Владимир Вольфович (Жириновский. - ИФ.), и другие руководители фракций с удовольствием поручат Вячеславу Викторовичу (Володину. - ИФ.) довести до главы государства те различные, возможно, точки зрения по тем важнейшим вопросам, которые будут входить в компетенцию Госсовета", - сказал Минх.

Законотворчество

В соответствии с законопроектом Госсовет получит статус конституционного государственного органа, отмечал ранее глава думского комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников.

Госсовет может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы Госсовет не обладает.

"Госсовет может при рассмотрении тех или иных вопросов, допустим, по экономике, определить те или иные вопросы, которые по мнению Госсовета требуют законодательного урегулирования. И тогда эти инициативы смогут внести, например, президент, правительство или палаты Федерального Собрания", - объяснил Крашенинников.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии "Интерфаксу" отметил, что "участие Госсовета в обсуждении законопроектов по вопросам, имеющим общегосударственное значение, до их принятия Государственной Думой является действенным механизмом учета региональных интересов в законопроектной деятельности и положительно отразится на качестве принимаемых законов и правоприменительной практики их реализации".

Госсовет сможет рассматривать законопроекты, включая проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.

Ограничения

Председатель и члены Госсовета работают в нем на общественных началах.

В составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем.

Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента.

В проекте закона "впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти", отметил Крашенинников.

"Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства", - сказал он.

Крашенинников обратил внимание, что Госсовет не может дублировать работу других органов власти. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - сказал глава комитета.

По его словам, "обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны".

Отдельно в документе отмечается, что президент при необходимости сможет "возложить на Государственный Совет иные задачи, имеющие важное государственное значение".

Крашенинников напомнил, что Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии по законопроекту отметил, что "Госсовет - это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

При этом он выступил против прозвучавших от ряда депутатов сравнений Госсовета с ЦК КПСС.

"Нельзя его сравнивать с ЦК КПСС. Все структуры, которые допустили развал страны, они не могут браться за пример. Понятно, что кому-то это соль на раны", - сказал Володин.

По его мнению, "нам надо смотреть в будущее, изучать прошлое, лучшее выбирать, но не копировать".

Президент Владимир Путин внес этот законопроект в Госдуму 14 октября. 11 ноября документ был принят в первом чтении.