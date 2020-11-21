Застрявших на острове Русский людей вывезут на пароме

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Паром для вывоза во Владивосток людей, заблокированных на острове Русский из-за закрытия автомобильного моста, организуют в субботу, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Между тем стало известно, что произошло повреждение кожуха одной из вант моста на остров Русский. Это произошло из-за обледенения во время циклона, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра со ссылкой на данные ФКУ ДСД "Дальний Восток" в субботу.

"Кожух носит декоративный характер. Замена кожуха произойдет в ближайшее время в рабочем порядке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу движение по мосту было закрыто из-за опасности падения налипшего льда с элементов конструкции моста. Выставлены посты. Открыть мост планируют вечером в субботу.

Транспортное сообщение с островом Русский осуществляется только по этому мосту. На острове находится Дальневосточный федеральный университет со студенческим городком, Медцентр ДВФУ, воинская и пожарная части.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, проблемы с интернетом, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем. Во Владивостоке все покрылось толстым слоем льда. Такого сильного обледенения в Приморье не наблюдалось в течение последних 30 лет.

Правительство края сообщило, что восстановительные работы оцениваются в 80 млн рублей.