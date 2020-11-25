Прокурор по делу Карины Цуркан ушла в отставку в ходе процесса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Прокурор Амалия Устаева, которая поддерживала обвинение против обвиняемой в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, ушла в отставку в середине процесса, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, защищающий Цуркан.

"На последнем заседании, 24 ноября, от представителей прокуратуры мы узнали, что гособвинитель Устаева больше не участвует в процессе, поскольку ушла в отставку", - сказал Павлов агентству.

Сейчас на процессе свои доказательства начала представлять сторона защиты, пояснил адвокат, добавив, что исследование доказательств гособвинения было завершено два заседания назад.

"Это нечастое явление - когда основной государственный обвинитель выходит из процесса на его экваторе, тем более по такой причине. Мы, конечно, не знаем точных причин решения Устаевой, но не можем не воспринимать его в контексте ситуации", - отметил адвокат.

"Не исключаем, что это решение могло стать выбором человека в защиту своей репутации и нежеланием поддерживать несостоятельное обвинение невиновного человека в совершении особо тяжкого преступления. По отношению к защите она вела себя тактично и задавала Карине Валерьевне вопросы, которые, по нашему мнению, могут свидетельствовать о том, что она действительно пыталась разобраться в деле", - заключил Павлов.

Теперь, уточнил адвокат, обвинение против Цуркан поддерживает представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов и два представителя прокуратуры Москвы, работавшие до этого вместе с Устаевой.

Дело Цуркан рассматривает Мосгорсуд.

Устаева, кроме дела Цуркан, участвовала в процессах в отношении бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и в ряде других резонансных процессов.

Локтионов ранее поддерживал обвинение против фигурантов дела об убийстве журналистки Анны Политковской, а также бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко.

Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, а именно в передаче, предположительно, секретных сведений о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Свою вину она не признает. Защита утверждает, что доказательства обвинения сфальсифицированы.