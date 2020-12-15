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"Секретный свидетель" даст показания на процессе по делу Карины Цуркан

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Стороны процесса по делу обвиняемой в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан допросят сотрудника разведки, проходящего по делу в качестве "секретного свидетеля", сообщил "Интерфаксу" адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Уже на стадии дополнений к судебному следствию сторона обвинения внезапно обеспечила явку так называемого секретного свидетеля. Мы, однако, были готовы к такому развитию событий, поскольку и сами просили суд допросить этого человека, которого защита считает в какой-то мере своим свидетелем", - сообщил Павлов агентству во вторник.
По его словам, речь идет о сотруднике разведподразделения ФСБ России.

Как отмечает, в свою очередь, газета "Коммерсантъ", разведчик смог получить переданную следствию анкету Цуркан как "агента" Службы информации и безопасности Молдавии, а также якобы полученную от нее информацию. Указанную анкету защита Цуркан ранее неоднократно приводила в качестве примера фальсификации доказательств ее обвинения.

Так, рассказывали адвокаты, датированная 2004 годом анкета, в которой Цуркан называется агентом "Карлой", содержит ее персональные данные, а также фотографию, соответствующие существенно более позднему периоду ее жизни.

Процесс в отношении Цуркан проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме ввиду секретности материалов уголовного дела. Она обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, а именно в передаче, предположительно, секретных сведений о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Свою вину она не признает.

Карина Цуркан

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