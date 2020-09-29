Цуркан заявила суду, что не имела доступа к гостайне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, заявила, что по работе не имела допуска к информации, составляющей гостайну.

"Допуск к государственной тайне мне не оформлялся, с документами, о которых мне было бы достоверно известно, что они содержат гриф секретности, за время работы в ПАО "Интер РАО" я не могла самостоятельно знакомиться. Вопреки содержащемуся в обвинительном заключении утверждению мне не было и не могло быть известно, что сведения по вопросам внешней политики России в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности, составляют государственную тайну", - заявила Цуркан.

Ее выступление процитировал ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Мосгорсуд 29 сентября начал рассматривать ее дело по существу. Заседание проходит в закрытом режиме.

"Мне непонятно, почему государственный обвинитель считает, что с момента ознакомления меня с поручением президента России в июне 2015 года мне стало достоверно известно о том, что сведения о поставках электроэнергии на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности, составляют государственную тайну, если в указанном поручении президента не упоминается ни прогнозируемые объемы поставки, ни величина мощности электроэнергии. Я просто не понимаю логики, которой руководствуется сторона обвинения", - пояснила Цуркан суду.

Она подчеркнула, что никогда не привлекалась к сотрудничеству с молдавской спецслужбой, как указано в обвинении.

"Мне неизвестно о присвоении мне кем-либо псевдонима "Карла". Я никогда не передавала какой-либо информации молдавским спецслужбам, ко мне никогда не поступало обращений о предоставлении какой-либо информации молдавским спецслужбам", - заявила подсудимая.

Павлов в этот день в суде раскритиковал качество собранных судом доказательств, отметив, что источники приведенных копий документов невозможно установить. Он добавил, что следствие не изучало альтернативные версии.

Карина Цуркан была арестована летом 2018 года по обвинению в шпионаже и с тех пор, кроме небольшого перерыва, находилась в СИЗО "Лефортово".

Следствие ФСБ указывает что до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала со Службой информации и безопасности этой страны (СИБ РМ) за деньги и под псевдонимом "Карла".

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. Эти сведения она получила во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики России, полагает следствие.