"Ласточкино гнездо" открыли в Крыму после реставрации

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Один из символов Крыма - дворец-замок "Ласточкино гнездо" - открыт в среду после полутора лет реставрации, передал корреспондент "Интерфакса".

"Эпохальное событие. "Ласточкино гнездо" - это символ Крыма, который даже на денежных знаках печатают. Уверен, это начало новой жизни объекта", - сказал на церемонии открытия глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, перед началом работ пришлось решить несколько технических сложностей, обсуждалась даже возможность распилить скалу на несколько частей, а потом собрать.

Во дворце появится несколько постоянных экспозиций, в залах замка планируется проводить выставки как из собраний музейных учреждений, так и персональные выставки художников.

Администрация дворца ограничила его посещение из-за ремонта в августе 2019 года. Изначально планировалось, что работы на объекте культурного наследия федерального значения будут выполнены до конца сентября 2020 года.

По данным министерства культуры Крыма, стоимость реставрации с учетом дополнительных работ составила 87,5 млн рублей. Источником финансирования являются субсидии Крыму из бюджета страны в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Контракт был заключен с ООО "Дизайн" (Чувашия).

Работы выполнялись без изменения архитектурных особенностей здания. Отреставрированы фасад с декоративными элементами и внутренний интерьер, восстановлены подсветка, ограждения, двери и окна, отремонтирована кровля, трубы и камин, уложен гранитный пол. Также укрепили скалу, на которой стоит дворец, и фундамент, благоустроена прилегающая территория.