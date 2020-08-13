Группа "Дело" консолидировала 100% "Трансконтейнера"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Группа "Дело" завершила консолидацию 100% крупнейшего российского контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер", выкупив 0,358955% акций у миноритарных акционеров, сообщила группа.

Стоимость одной акции составляет 8 679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении.

"Мы продолжаем идти по ранее намеченному курсу. В настоящий момент мы продолжаем работать над общей стратегией холдинга, одной из целей которой является достижение синергии между активами группы компаний "Дело". Совместно с нашими партнерами из ГК "Росатом" мы будем развивать транспортно-логистический бизнес группы, предлагая самые оптимальные, безопасные и технологичные решения на рынке", - прокомментировал консолидацию председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев.

Весной группа "Дело" Сергея Шишкарева и государственной корпорации "Росатом" консолидировала 99,64% акций железнодорожного оператора. После этого транспортный холдинг объявил о squeeze out.

"Трансконтейнер" эксплуатирует более 83 тыс. крупнотоннажных контейнеров, порядка 30 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, более 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть из примерно 40 терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.