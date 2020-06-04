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"Росатом" заплатил 30 млрд рублей за 30% в группе "Дело" Шишкарева

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа "Дело" Сергея Шишкарева в рамках сделки с ГК "Росатом" была оценена примерно в 100 млрд рублей.

В конце прошлого года "Росатом" через свою структуру - АО "Атомэнергопром" приобрел 30% в УК "Дело". В начале декабря 2019 года госкорпорация сообщила, что завершает юридическое оформление сделки. Группа "Дело" тогда же подтвердила завершение ее оформления. Сумму сделки стороны не раскрывали.

В отчетности ООО "Управляющая компания "Дело" за прошлый год сказано, что "Атомэнергопром" поучаствовал в увеличении уставного капитала компании, заплатив за 30% долей общества 29,896 млрд рублей. У Шишкарева осталось 70% "Дела".

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В апреле в интервью Forbes Шишкарев сообщал, что группа "Дело" и "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее возможность увеличения доли госкорпорации в группе еще на 19%, опцион может быть реализован в 2023 году.

В свою очередь в "Росатоме" "Интерфаксу" заявляли, что их устраивает доля в группе "Дело", планов увеличить ее в ближайшее время нет. "Росатом" вполне удовлетворен сегодняшней долей в проекте. Если возникнут интересные и экономически выгодные возможности ее увеличить, мы их рассмотрим и примем решения. Но на ближайший период таких планов нет", - сообщили тогда в госкорпорации, отвечая на запрос.

Группа "Дело" - один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России, владеет стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Ключевые активы группы: контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". В 2018 году группа "Дело" купила 30,75% акций Global Ports - крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов. Группа "Дело" также владеет более 99,6% "Трансконтейнера".

Росатом Дело Сергей Шишкарев

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