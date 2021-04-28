Президент группы "Дело" Шишкарев выйдет из совета директоров Global Ports

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Дело" сменит двух представителей в совете директоров Global Ports, следует из сообщения GP на Лондонской бирже.

Президент и совладелец "Дело" Сергей Шишкарев и старший вице-президент по стратегии и финансам и группы Андрей Ященко не вошли в число кандидатов в совет, который акционеры Global Ports Investments Plc изберут 27 мая на годовом собрании.

"Дело" номинировало в совет Global Ports вице-президента по логистике и развитию бизнеса Владимира Бычкова (ранее руководил Global Ports) и вице-президента по инвестициям и рынкам капитала Андрея Ленвальского.

Совет покинет Демос Катсис, представляющий компанию Ilibrinio Establishment Ltd., которая владеет 9% Global Ports (результат сделки по покупке "Национальной контейнерной компании" в 2013 году). На его место выдвинута кандидатура заместителя коммерческого директора Global Ports Андрея Павлютина. До проведения годового собрания акционеров Павлютин покинет свой пост в Global Ports и займет новую руководящую должность за пределами группы.

Остальные члены действующего совета вошли в список для голосования.

В действующий состав совета директоров Global Ports от группы "Дело" помимо Шишкарева и Ященко входит руководитель направления портфельных активов группы Александра Фоменко. От APM Terminals (структура A.P. Moeller-Maersk A/S) - Сорен Якобсен (глава совета), Могенс Петерсен и Кристиан Баи Холлунд.

Кроме того, в совет входят Шавкат Кары-Ниязов, Бритта Далунде, Инна Кузнецова и Лампрос Пападопулос.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Шишкарева и 30% - у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.