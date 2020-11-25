"Дело" сменило трех представителей в совете директоров "Трансконтейнера"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Дело", которой принадлежит 100% ПАО "Трансконтейнер", 25 ноября досрочно прекратила полномочия членов совета директоров оператора и избрала новый состав.

Согласно сообщению, в новый совет "Трансконтейнера" вошли 11 человек.

Новыми членами совета стали генеральный директор ООО "УК "Дело" и ООО "ДелоПортс" Игорь Яковенко и вице-президент по логистике и развитию бизнеса группы "Дело" Владимир Бычков (ранее руководил Global Ports).

В совет также вошел Виталий Евдокименко, который в 2010- 2015 гг. был генеральным директором АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" РЖД). В пресс-службе "Дело" "Интерфаксу" сообщили, что Евдокименко является советником председателя совета директоров группы.

Совет покинули бывший топ-менеджер Credit Suisse Стивен Хеллман (Steven Hellman), экс-глава центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Елена Кунаева (покинула монополию после ухода из нее прежнего руководителя Владимира Якунина) и бывший топ-менеджер группы "Дело" Артем Поляков.

Свои места в совете сохранили глава группы "Дело" Сергей Шишкарев, президент "Трансконтейнера" Александр Исурин, бывший генеральный директор "Трансконтейнера" Петр Баскаков, советник главы "Дела" Иван Беседин, экс-совладелец банка "Финансово-промышленный капитал" Сергей Долгов и старший вице-президент холдинга по корпоративному управлению, праву и M&A Дмитрий Паньков, а также сооснователь группы Rail Garant Сергей Гущин и владелица консалтинговой юридической фирмы "Шиткина и партнеры" Ирина Шиткина.

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ контейнерный ж/д оператор РФ. Эксплуатирует более 88,8 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 32,25 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, около 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники. Компания имеет сеть из 38 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").