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Альпинисты очистили 123 из 168 вант Русского моста во Владивостоке

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Альпинисты очистили ото льда 123 из 168 вант моста на остров Русский, затем они будут чистить пилоны, сообщили в ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству" Росавтодора на Дальнем Востоке.

Когда разрешат возобновить движение по мосту, неизвестно.

"При сохранении относительно благоприятных погодных условий для полной ликвидации последствий ледяного дождя на Русском мосту потребуется не менее семи дней", - уточнили в ЖКУ.

19 ноября в Приморье был ледяной шторм. 21 ноября мост закрыли, поскольку он обледенел и куски льда падали с вант на проезжую часть. С тех пор попасть на остров Русский можно только на пароме .

Ранее предполагалось, что движение по мосту откроют 30 ноября.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов.

На острове Русский в поселках живут несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Владивосток Приморье Росавтодор остров Русский

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