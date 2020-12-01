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В перевозках пассажиров на остров Русский задействуют десантные катера

Мост, связывающий остров с материковой частью Владивостока, закрыт с 21 ноября

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера для налаживания пассажирского сообщения между Владивостоком и островом Русский, мост на который закрыт больше недели после ледяного дождя, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В частности, для перевозок будет привлечен десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов", десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров", - говорится в сообщении.

Сейчас с городскими властями согласовывается маршрут движения и расписание катеров. Перевозки планируется начать во вторник.

Как сообщалось, из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Сейчас уехать с Русского можно только паромом. Мост чистят ото льда, работают промышленные альпинисты, но дата открытия движения до сих пор неизвестна.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ, Приморский океанариум.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Приморский край Владивосток Остров Русский

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