Открытие моста на остров Русский отложено на неопределенный срок

Обледеневшие ванты моста на остров Русский Фото: ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Возобновление движения по мосту на остров Русский во Владивостоке отложено на неопределенный срок, сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на компанию ДСД "Дальний Восток", обслуживающей мост.

"Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах", - говорится в сообщении.

Дату открытия моста компания не называет. Ранее сообщалось, что движение по мосту откроют 30 ноября.

В пятницу на сайте Росавтодора отмечалось, что мост может быть открыт минимум через неделю.

"Об открытии движения, по оценкам специалистов, можно будет говорить через 6-10 дней", - говорится в сообщении.

По данным Росавтодора, в пятницу альпинисты убрали с моста более 30 тонн наледи. Длина каждой ванты - около 600 м, альпинисты работают на высоте более 300 м. Их работа зависит от отсутствия ветра и осадков.

Как сообщалось, из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. По словам специалистов. Уехать с Русского можно только паромом.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в пятницу сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. После циклона большинство домов было обесточено, продолжаются восстановительные работы. Для жителей организовали полевые кухни, раздают газовые баллоны.