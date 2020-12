Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа, которые обязали российское государство выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа за неспособность защитить их интересы.

Москва просила приостановить исполнение этого решения на время рассмотрения ее кассационной жалобы на решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Российская сторона подкрепила жалобу доводами "о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права", о неправомерном отказе суда учесть "доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа", которые "фактически контролируют истцов", о противоречии "решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

Верховный суд отклонил это ходатайство и дал предварительную оценку доводам Москвы.

"Верховный суд полагает, что вероятность того, что эти доводы повлияют на исход тяжбы, не настолько велика", чтобы приостановить исполнение решения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году, в ожидании окончательного исхода дела. Оценка того, насколько продолжение исполнения решения или его приостановка скажется на интересах сторон, также не говорит в пользу удовлетворения ходатайства Москвы, следует из решения ВС.

Решение Верховного суда Нидерландов означает, что бывшие акционеры ЮКОСа имеют право добиваться исполнения решения суда более низкой инстанции о выплате им $50 млрд, не дожидаясь, пока в деле будет поставлена финальная точка. Слушания по данному делу по существу в Верховном суде пройдут в начале 2021 года, отмечается в сообщении.

"Я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Я воздерживаюсь от комментариев", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, какие дальнейшие действия предпримет Россия.

История тяжбы

Верховный суд Нидерландов напомнил, что ЮКОС был одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России. Он был приватизирован в 90-х. С 2003 по 2006 год государство предъявило ЮКОСу значительные претензии по налогам, и в результате одна из основных добывающих компаний группы ушла с молотка. Окончательно ЮКОС обанкротился в 2006 году, напомнил суд.

Три крупнейших акционера ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd и Hulley Enterprises Ltd начали судиться с российским государством в связи с тем, что оно не защитило их права. Процесс проходил в Гааге на протяжении десяти лет. 18 июля 2014 года трибунал присудил истцам $50 млрд компенсации от государства.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. В июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В Москве это решение назвали политически ангажированным, пообещали обжаловать его и обжаловали в мае.

В июне Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу России с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В октябре же Россия также обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решения апелляционного суда.

Аргументы Москвы

5 мая Минюст сообщил, что Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги. В ведомстве заявили, что Апелляционный суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

"Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию", - говорилось в пресс-релизе. Более того, по мнению ведомства, "офшорные компании-"пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику".

В министерстве заявили, что владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали средства и совершали прочие противоправные действия. "Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), на который они ссылаются", - говорилось в сообщении.

Помимо этого, напомнили в пресс-службе, "представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу".

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который "в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.