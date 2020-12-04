В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 27 403 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Накануне в РФ был отмечен максимум новых случаев коронавируса за весь период - 28 145, хотя до этого наблюдалось снижение числа суточных выявлений.

В Москве за сутки выявлено 6 868 новых случаев COVID-19, подтверждено 77 смертей, по выздоровлению выписаны 6 891 человек, это максимальное суточное значение за весь период.

За сутки в целом по стране умерли 569 пациентов, выписан по выздоровлению 28 901 человек. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 402 тыс. 949 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции, 42 176 умерших и 1 млн 888 тыс. 752 выписанных. Лечение продолжают 472 021 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 694 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 223 - в Московской области, 496 - в Нижегородской области, 470 - в Карелии, 397 - в Архангельской области, 390 - в Свердловской области, 372 - в Вологодской области, 360 - в Воронежской области, 345 - в Ростовской области, 336 - в Хабаровском крае, 332 - в Красноярском крае, 309 - в Пермском крае, 303 - в Челябинской области, 295 - в Коми, 283 - в Мурманской области, 280 - в Иркутской области, по 266 - в Ульяновской области, Самарской области.

Также 264 случая зарегистрировали в Забайкальском крае, 259 - в Саратовской области, 251 - в Крыму, 247 - в Кировской области, 246 - в Волгоградской области, 245 - в Омской области, 238 - в Бурятии, 234 - в Ставропольском крае, 232 - в Приморском крае, 225 - в Алтайском крае, 224 - в Ханты-Мансийском АО, 220 - в Тверской области, 215 - в Якутии, 212 - в Ленинградской области, 208 - в Новгородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.