Завершение 2-ой фазы испытаний вакцины центра Чумакова сдвинули на конец декабря

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вторая фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 центра имени Чумакова РАН, как ожидается, завершится в конце декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Вакцина, которая разрабатывается институтом имени Чумакова РАН, проходит вторую фазу клинических исследований, которая предположительно завершится в конце декабря 2020 года",- сказала на брифинге в пятницу.

Ранее гендиректор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявлял, что вторая фаза исследований их препарата завершится в начале декабря.

Первые российские вакцины

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. Накануне президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ, в Москве запись открывается уже в пятницу.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет, из которых уже более 70 человек.

Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в ходе пострегистрационных исследований показали себя безопасными и эффективными, заявила вице-премьер Голикова на брифинге 4 декабря.

Третья отечественная перспективная вакцина от коронавируса центра им. Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах.