В России в гражданский оборот попали 168 тыс. доз "Спутника V"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В гражданский оборот в России на начало декабря выпущено уже 168 тысяч доз вакцины "Спутник V" центра имени Гамалеи Минздрава России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" также попадет в гражданский оборот в декабре. Голикова подчеркнула, что обе зарегистрированные в России вакцины от COVID-19 в ходе пострегистрационных исследований показали себя безопасными и эффективными.

Массовая вакцинация от коронавируса по всей стране начнется в конце следующей недели. "Вакцинация уже началась в российской армии, в Москве. В конце недели (следующей) к этой вакцинации подключаться все регионы страны", - сказала Голикова.

Она добавила, что в первую очередь прививаться будут люди, которые входят в группу риска: медработники, учителя, соцработники, сотрудники правоохранительных органов. По ее словам, вакцины будут поставляться в регионы по мере наращивания их производства. Минздрав определит категории граждан, которые имеют приоритет при вакцинации.

Голикова отметила, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней соблюдать режим, ограничить употребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцию в общественных местах.

"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", - пояснила она.

2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации в конце следующей недели. По его словам, в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против нового коронавируса - "Спутник V", разработанную Центром им. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина - от Центра им. Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями третьей фазы.