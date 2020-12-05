Что случилось этой ночью: суббота, 5 декабря

Правила поведения после вакцинации от COVID-19, призыв президента Молдавии к протесту, новое место работы Чубайса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

- Голикова рассказала о правилах поведения во время вакцинации от COVID-19. Она сообщила, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней соблюдать режим, ограничить употребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцию в общественных местах.

- Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги. В компании заявили, что потрясены случившимся и что "такой контент недопустим на YouTube".

- Стамбул подтвердил задержание двух россиян за несанкционированную съемку близ объекта по производству беспилотников. В сообщении отмечается, что срок содержания задержанных под стражей продлили.

- Президент Молдавии Санду призвала по телевидению выйти на акцию протеста. Национальное телевидение страны передало ее обращение, после того как парламент принял решение о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента и переводе ее в подчинение правительства.