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Что произошло за день: суббота, 5 декабря

COVID-антирекорд в России, предельная цена "Спутника V", протесты в Париже

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлен максимум по числу случаев COVID-19 за сутки. В целом по стране выявлены 28 782 случая заражения, в Москве - рекордные 7 993 случая. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с заболеваемостью стабильной.

- Предельная цена двух компонентов вакцины "Спутник V" составит 1 942 рубля.

- Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний". Он пообещал исполнить мечты двух детей: один из них хочет обняться с пандой, а другой - побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента. Путин также пообщался с волонтерами и пообещал одному из них, итальянскому преподавателю Валерио Дзанети, помощь с получением гражданства РФ.

- В Париже акция протеста переросла в беспорядки. Участники акции выступили против законопроекта, расширяющего полномочия муниципальной полиции и запрещающего публикацию данных о личности полицейских.

- В Ереване десятки тысяч человек вышли на акцию протеста. Оппозиция потребовала отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна до 8 декабря.

- Задержаны подозреваемые в тройном убийстве в Волоколамске. Фигуранты дали признательные показания и сообщили, что причиной нападения стали обвинения в их адрес в поджоге на участке. Накануне сообщалось, что тела супругов и их 16-летней дочери были найдены в сгоревшем доме.

- Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, пособиях и льготах. До конца года эта информация начнет отображаться в личном кабинете на портале госуслуг.

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