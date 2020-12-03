Вакцина Moderna будет давать иммунитет как минимум на три месяца

Фото: Reuters

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца, сообщает France 24.

Согласно результатам исследования американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, количество выработанных после применения вакцины антител "со временем, как и ожидалось, незначительно сокращается, но их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после введения бустерной дозы вакцины".

В основу исследования легли наблюдения за группой из 34 человек разного возраста. Ученые изучали их иммунную реакцию на вакцину с первого этапа клинических испытаний препарата.

Вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторая – бустерная доза – вводится спустя 28 дней после первой.

1 декабря американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 94,1% ее эффективности.

20 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech также подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Их вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Заявка на экстренное использование – это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.