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Дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Инициатива предлагает ввести административную ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) - в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., либо дисквалификации на срок до 1-го года.

За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до 2-х лет

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил на заседании комитета, что ответственность для чиновников будет наступать и в тех случаях, если он находится не только на своем рабочем месте, но и "в огороде, в очереди и в социальных сетях".

"Закрытый перечень оскорблений", согласно которому будут оцениваться нарушения, авторы инициативы доработают ко второму чтению, сказал на пленарном заседании член комитета по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский.

Законопроектом также предлагается уточнить в целом признаки состава такого административного правонарушения, как оскорбление, предусмотрев, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме и касаться не только другого лица, но и группы лиц, а также что оскорбление может содержаться в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет".

Ужесточение наказания за оскорбление

Законопроект усиливает административную ответственность за совершение указанных деяний. Так, он предусматривает за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, - штраф в размере: для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.).

Для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

Согласно законопроекту за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - последует штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юрлиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

Проект закона вводит ответственность и за "непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет". Это - штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Упомянутый законопроект был внесен в Госдуму в мае. Его авторы - Хинштейн и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Госдума Александр Хинштейн Андрей Турчак

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