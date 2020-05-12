Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

В Госдуму внесли проект закона об оскорблении граждан чиновниками

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан вносится в Госдуму во вторник, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Текст документа размещен электронной базе данных ГД. Авторами закона указаны Турчак и депутат Думы Александр Хинштейн.

Законопроект предлагает в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым за оскорбления со стороны чиновников их будут "дисквалифицировать" на срок до года, при повторном - до двух лет.

Предлагается также ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается изменение понятия оскорбления - сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Определение предлагается дополнить словами "и "в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме". Авторы поясняют, что унижение чести и достоинства человека, особенно посредством СМИ, не обязательно должно выражаться в неприличной форме.

Инициатива получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной работе, отметили в пресс-службе.

Как отмечается в поясняющей записке, в 2018 году наказанию по статье 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает санкции отдельно для должностных лиц, было подвергнуто 60 должностных лиц, то за 1-е полугодие 2019 года уже 45. В

Госдума

Новости

Больница Святого Георгия на время откажется от аппаратов ИВЛ "Авента-М"

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача

В Чувашии разрешили гулять по двое, в Башкирии отменили регистрацию для поездок на машине

На главу управления ветеринарии Якутска возбудили дело после уничтожения 200 животных

Экономический кризис

Минкомсвязь предрекла многомиллиардные убытки российским СМИ из-за коронавируса

Минкомсвязь предрекла многомиллиардные убытки российским СМИ из-за коронавируса

Президент РСТ назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора к санаториям

Президент РСТ назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора к санаториям

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%

Школьники в Забайкалье начали обучаться с помощью "ходячих смс" и "картонной почты"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');