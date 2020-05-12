В Госдуму внесли проект закона об оскорблении граждан чиновниками

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан вносится в Госдуму во вторник, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Текст документа размещен электронной базе данных ГД. Авторами закона указаны Турчак и депутат Думы Александр Хинштейн.

Законопроект предлагает в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым за оскорбления со стороны чиновников их будут "дисквалифицировать" на срок до года, при повторном - до двух лет.

Предлагается также ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается изменение понятия оскорбления - сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Определение предлагается дополнить словами "и "в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме". Авторы поясняют, что унижение чести и достоинства человека, особенно посредством СМИ, не обязательно должно выражаться в неприличной форме.

Инициатива получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной работе, отметили в пресс-службе.

Как отмечается в поясняющей записке, в 2018 году наказанию по статье 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает санкции отдельно для должностных лиц, было подвергнуто 60 должностных лиц, то за 1-е полугодие 2019 года уже 45. В