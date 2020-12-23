Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Голикова сообщила о влиянии пандемии на динамику смертности в России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России, но по ряду других заболеваний смертность в годовом измерении снизилась, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, по ее словам, за десять месяцев 2020 года смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин - на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний - на 8,8%, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

Ранее в декабре Голикова говорила, что смертность в стране за десять месяцев 2020 года выросла на 9,7% в годовом измерении и что без пандемии как минимум в 19 регионах не регистрировалось бы повышения смертности. Также она отметила рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января – 23 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус Госсовет

Новости по теме

Новости

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Пандемия коронавируса

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Политическая активистка из Астрахани получила 14 лет за убийство сына

Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки

Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России

Соратникам Тесака предъявили обвинение в убийстве двух мигрантов

Прокуроры проверят инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"

Закон о реальном сроке за перекрытие улиц прошел третье чтение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');