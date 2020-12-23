Голикова сообщила о влиянии пандемии на динамику смертности в России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России, но по ряду других заболеваний смертность в годовом измерении снизилась, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, по ее словам, за десять месяцев 2020 года смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин - на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний - на 8,8%, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

Ранее в декабре Голикова говорила, что смертность в стране за десять месяцев 2020 года выросла на 9,7% в годовом измерении и что без пандемии как минимум в 19 регионах не регистрировалось бы повышения смертности. Также она отметила рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.