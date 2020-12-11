В Ялте высокопоставленный полицейский попался на взятке в $100 тысяч

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в пятницу.

Установлено, что полицейский решил получить взятку в ходе проверки возможных нарушений при постановке на кадастровый учет земельных участков, купленных гражданкой соседнего государства. Роль посредника он предложил знакомому адвокату. По данным следствия, деньги были переданы после вынесения отказа в возбуждении уголовного дела.

"Посредник получил $100 тысяч (что составило по курсу Центрального банка России свыше 7,7 млн рублей) и передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ", - отметила Постнова.

В отношении полицейского расследуется дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (часть 6 статьи 290), а в отношении адвоката – о посредничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

МВД по Крыму начало по этому факту служебную проверку.