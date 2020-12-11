Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 76 человек с пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

Число жертв болезни в Москве увеличилось с 9722 до 9798. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 77 человек.

По данным на утро пятницы, в столице выявлено 679 163 случая заражения COVID-19, 518 889 человек вылечились от инфекции (76% от заразившихся).

Ранее стало известно, что в Москве откроют крупнейшее в стране производство вакцины "Спутник V".