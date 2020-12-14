В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 328 случаев в 84 регионах следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В Москве выявлено еще 5 874 случаев коронавируса, 75 человек скончались, 4 932 были выписаны по выздоровлению.

За сутки в целом по стране умерли 450 пациентов, а 18 562 человек выписаны по выздоровлению. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 681 тыс. 256 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 47 391 умерших и 2 млн 124 тыс. 797 выписанных. Лечение продолжают 509 068 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 771 новый случай COVID-19 зафиксирован за сутки в Санкт-Петербурге, 1 484 - в Московской области, 493 - в Нижегородской области, 403 - в Архангельской области, 397 - в Свердловской области, 384 - в Ростовской области, 381 - в Воронежской области, 369 - в Карелии, 366 - в Вологодской области, 349 - в Крыму, по 334 - в Хабаровском крае, Красноярском крае, 328 - в Псковской области.

Также 316 случаев - в Пермском крае, 303 - в Челябинской области, 295 - в Самарской области, по 291 - в Коми, Ульяновской области, 283 - в Мурманской области, 275 - в Иркутской области, 271 - в Волгоградской области, 264 - в Забайкальском крае, 259 - в Саратовской области, 242 - в Омской области, 240 - в Кировской области, 238 - в Приморском крае, 234 - в Ставропольском крае, 232 - в Тверской области, 230 - в Ханты-Мансийском АО.

Еще 226 случаев - в Бурятии, 221 - в Ленинградской области, 220 - в Алтайском крае, 212 - в Новгородской области, по 205 - в Удмуртии, Тульской области. 203 - в Калининградской области, 202 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.