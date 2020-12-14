Приговор по делу историка Соколова огласят 25 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря в 12:30 озвучит приговор историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Как сообщалось, ранее в прениях прокуратура запросила для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко Александра Бакшеева попросила суд назначить ему "самое строгое" наказание. Защита Соколова посчитала достаточным для него лишение свободы на срок до 8 лет.

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики. Вину в инкриминируемых деяниях он признал.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами.

Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Евгением Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков в свою очередь назвал обвинения Соколова чепухой.