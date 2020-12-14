Защита Соколова попросила суд назначить ему не более 8 лет тюрьмы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова, просит суд не лишать подзащитного свободы более чем на 8 лет, предал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Считаю, что за незаконное хранение оружия моему подзащитному следует назначить минимальное наказание в виде ограничения свободы, (...) а за убийство - на срок от 6 до 10 лет. (...) Путем сложения наказаний прошу назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок не более 8 лет", - заявил Лукьянов в прениях сторон в Санкт-петербургском городском суде в понедельник.

Защитник попросил суд учесть при вынесении приговора наличие у подсудимого малолетних детей; раскаяние в инкриминируемых деяниях; состояние здоровья; помощь следствию в раскрытии преступления; положительные характеристики личности, награды и грамоты ученого.

Также Лукьянов выделил "аморальность поведения" убитой (негативное отношение девушки к детям Соколова), что, по его мнению, стало причиной ссор между подсудимым и аспиранткой; а также нахождение Соколовым в состоянии "длительной психотравмирующей ситуации", спровоцированной конфликтом с его научным оппонентом, историком Евгением Понасенковым. Адвокат считает, что действия погибшей заставили Соколова взять в руки обрез, а конфликт с Понасенковым сформировал условия, сделавшие возможным совершение преступления.

Второй защитник Соколова, адвокат Александр Торгашев, поддержал позицию коллеги.

Как сообщалось, ранее в прениях прокуратура запросила для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко Александра Бакшеева попросила суд назначить ему "самое строгое" наказание.

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики. Вину в инкриминируемых деяниях он признал.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент Понасенков и "преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами. Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки. Понасенков, в свою очередь, назвал обвинения Соколова чепухой.