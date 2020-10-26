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Свидетель заявил, что убийство аспирантки Ещенко было "срежиссировано"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Публицист Евгений Понасенков "срежиссировал" убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором обвиняется его научный оппонент, историк Олег Соколов, заявил в суде бывший помощник Понасенкова Александр Лепихов.

"Понасенков испытывал к Соколову жуткую неприязнь. (...) Он говорил: "Ну я ему устрою, он сыграет в мой сценарий". (...) Он продумывал и просчитывал все необходимые ходы и варианты, чтобы в один момент психическое состояние Олега Валерьевича (Соколова - ИФ) достигло того самого пика, в котором он совершит немыслимое преступление", - рассказал Лепихов в понедельник на заседании в Санкт-Петербургском городском суде.

Свидетель добавил, что лично слышал, как Понасенков планировал провокацию на открытой лекции Соколова; позже публицист просил его и других знакомых подавать жалобы на историка в ректорат СПбГУ и требовать увольнения за неэтичное поведение.

Лепихов также заявил, что Понасенков просил его устроить нападение на Соколова. "Он просил меня организовать группу сильных ребят, которые поедут в Санкт-Петербург, подкараулят Соколова в нетрезвом состоянии, чтобы избить и унизить, а потом снять это на камеру", - сказал свидетель. Он заверил, что в подтверждение его словам есть переписка с Понасенковым в фейсбуке.

Следующее заседание по делу Соколова состоится в среду. Планируется, что будет окончен допрос свидетелей защиты.

Дело Соколова

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить.

В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать выстрелом из обреза во время ее истерики. Вину в инкриминируемых деяниях он признал.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами. Специалисты признали Соколова вменяемым.

В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков, в свою очередь, назвал обвинения Соколова чепухой.

Хроника 09 ноября 2019 года – 26 октября 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Евгений Понасенков Олег Соколов Анастасия Ещенко Александр Лепихов Петербург

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