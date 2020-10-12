Историк Соколов объяснил убийство Ещенко желанием ее испугать

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, заявил в суде, что стрелял в Ещенко, чтобы испугать ее.

На допросе в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник он рассказал, что убийству предшествовал конфликт, в котором Ещенко оскорбляла его детей, желая им и ему смерти.

"Она ворвалась (в комнату - ИФ) с дикими оскорблениями: мат-перемат... Я не мог нигде (в квартире - ИФ) укрыться, она врывалась постоянно... Она желала смерти моим прекрасным детям, моим доченькам, она это повторяла... Наконец, ворвалась с ножом в руках, принесла шарф, который я ей купил во Франции, и стала резать его... (...) Она бросалась на меня с ножом (...) Я вообще не понимал, что происходит, (...) что нужно сделать, чтобы это остановилось. (...) Я не мог уйти из квартиры, я боялся, что она разгромит все, и решил испугать ее. Я решил испугать ее выстрелом", - рассказал Соколов.

Он пояснил, что не помнит произошедшего и пришел в себя, только оказавшись на берегу Мойки. "Я понял, что не хочу в тюрьму, и решил уйти из жизни, застрелиться. Но прежде - написать завещание, позвонить друзьям, попрощаться с детьми и женщиной, которая была моей женой, повидаться с родителями... Сколько бы у меня это заняло времени, я не знал", - добавил ученый.

Он несколько раз подчеркнул, что его действия не были преднамеренными, а оружие в руки он взял только потому, что "его довели до безумия". Рассказывать подробности о расчленении тела возлюбленной ученый отказался.

"Это была настоящая большая любовь. Мы любили друг друга сильно, по-настоящему, преданно... Мы хотели, чтобы у нас были сын и дочка, сына мы бы назвали Георгием...", - вспомнил подсудимый.

Он считает, что в их с Ещенко жизни все "было идеально", пока научный оппонент Евгений Понасенков не устроил им "дикую травлю". По словам подсудимого, публицист создал "тоталитарную секту", последователи которой расписывали подъезд Соколова, присылали ему сообщения с угрозами и оскорблениями, называли дешевкой" и "спившимся водопроводчиком". Соколов утверждает, что оппонент даже нанял частного детектива, который выискивал компрометирующие факты в его биографии и устраивал провокации.

Соколов отметил, что девушка остро переживала эту ситуацию. Кроме того, незадолго до убийства у нее якобы появился любовник, о чем он узнал уже в СИЗО. Историк связывает агрессию и злобу Ещенко в том числе с "дурным влиянием любовника".

Он добавил, что любовник Ещенко хорошо известен правоохранительным органам, поскольку "готовил покушение на одного из первых лиц государства", отбывал срок за вооруженный разбой и грабежи, освобожден в 2013 году, сейчас находится в федеральном розыске и в розыске Интерпола.

Также этот 40-летний мужчина, утверждает Соколов, известен в криминальных кругах как "черный риелтор"; Соколов подозревает, что он мог использовать Ещенко, чтобы завладеть его квартирой. Имя этого человека подсудимый не назвал. Ситуацию он также связал с именем Понасенкова.

Ранее в понедельник на допросе в суде экс-доцент СПбГУ признал вину в убийстве и незаконном хранении оружия.

Дело Соколова

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Евгением Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко.

Понасенков, в свою очередь, назвал чепухой обвинения Соколова. "С моей стороны, никакого конфликта между мной и Соколовым не было. Со стороны подсудимого конфликт был, связанный с колоссальной завистью. А что касается травли - это не более чем чепуха", - заявил Понасенков в суде.