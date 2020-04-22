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МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет МС-21-300 выполнил около половины программы испытательных полетов, необходимых для его сертификации в РФ, следует из сообщения ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

"В программе летных испытаний принимает участие четыре самолета. Для получения российского сертификата и начала поставок самолетов требуется около 650 полетов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полетов", - говорится в сообщении. При этом с начала 2020 года "интенсивность испытательных полетов постепенно нарастала", утверждают в ОАК.

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Как уточняется, выполнен "основной объем испытаний" на предельные углы атаки, завершены испытания на флаттер, "оценены характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя", "подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки". В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров МС-21, ведутся ресурсные испытания.

Из сообщения также следует, что из-за ограничений на фоне COVID-19 летные испытания МС-21 ранее были приостановлены (на какой период, не уточняется), но теперь они возобновились.

"Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") и участники кооперации прилагают усилия для минимизации влияния эпидемиологической обстановки на ход реализации программы", - отмечает ОАК.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийного производства МС-21 уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным - на 2021 год. Одной из причин стали санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), повлекшие прекращение поставок композитных материалов для создания крыла самолета.

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МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетовПервый портфель заказов корпорации "Иркут" на новые самолеты МС-21 составляет 175 бортов. Первым заказчиком стал "Аэрофлот", с которым заключена сделка на 50 единиц.На церемонии выкатки магистрального самолета МС-21 присутствовал премьер РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что создание нового пассажирского лайнера является победой российского авиапромаСемейство пассажирских лайнеров МС-21 создается по заказу государства для замены существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (главными конкурентами считаются американский Boeing 737 и европейский А-320)Корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 самолетов МС-21, с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год. Первый полет самолета МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 года - февраль 2017 года.Лайнер получил имя советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева
МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетов
МС-21

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