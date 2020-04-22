МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет МС-21-300 выполнил около половины программы испытательных полетов, необходимых для его сертификации в РФ, следует из сообщения ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

"В программе летных испытаний принимает участие четыре самолета. Для получения российского сертификата и начала поставок самолетов требуется около 650 полетов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полетов", - говорится в сообщении. При этом с начала 2020 года "интенсивность испытательных полетов постепенно нарастала", утверждают в ОАК.

Как уточняется, выполнен "основной объем испытаний" на предельные углы атаки, завершены испытания на флаттер, "оценены характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя", "подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки". В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров МС-21, ведутся ресурсные испытания.

Из сообщения также следует, что из-за ограничений на фоне COVID-19 летные испытания МС-21 ранее были приостановлены (на какой период, не уточняется), но теперь они возобновились.

"Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") и участники кооперации прилагают усилия для минимизации влияния эпидемиологической обстановки на ход реализации программы", - отмечает ОАК.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийного производства МС-21 уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным - на 2021 год. Одной из причин стали санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), повлекшие прекращение поставок композитных материалов для создания крыла самолета.