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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:36Заразились
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Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Первый полет МС-21 с российским двигателем, повторно заболевшие COVID-19 депутаты Думы и грозящие Карине Цуркан 18 лет колонии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы еще 26 689 случаев COVID-19 за сутки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что уже пять депутатов заразились повторно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации, отметив, тем не менее, большой разрыв по уровню заболеваемости в разных регионах. Минздрав РФ заявил о начале массовой вакцинации по всей стране.

- Самолет МС-21 совершил первый полет с российским двигателем ПД-14. Он продлился 1 час 25 минут.

- В ВОЗ назвали найденную в Великобритании разновидность коронавируса более заразной. Организация считает, что он не опаснее других разновидностей.

- Гособвинение запросило 18 лет колонии общего режима для Карины Цуркан. Гособвинитель Борис Локтионов назвал бывшего топ-менеджера "Интер РАО" "врагом государства". Приговор Цуркан будет вынесен 29 декабря.

- Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Ранее стали известны окончательные результаты голосования коллегии выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 - за Трампа. Путин в ноябре пояснял, что Россия поздравит победителя только после официального объявления результатов голосования.

- Фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар будут введены только до Урала. В Минпромторге пояснили, что за Уралом дорогая логистика, и там будут предусмотрены поправочные коэффициенты.

- Навальный обратится в СКР и ФСБ на фоне публикаций об обстоятельствах его отравления. Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel заявили о причастности к инциденту с оппозиционером сотрудников ФСБ.

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