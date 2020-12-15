У привитых "ЭпиВакКороной" 1,4 тыс. человек не нашли нежелательных последствий

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В рамках пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса научного центра "Вектор" привиты 1438 добровольцев в возрастных группах старше 18 лет и старше 60 лет, нежелательных последствий не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет", - сообщили в Роспотребнадзоре журналистам во вторник.

"Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - уточнили в ведомстве.

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в РФ. Она была зарегистрирована 14 октября.

В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата. Они проходят на двух группах добровольцев старше 60 лет и старше 18 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцина "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины "ЭпиВакКорона" иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ "Вектор".

"ЭпиВакКорона" основана на рекомбинантном штамме вируса везикулярного стоматита. Говоря об особенностях вакцины, в "Векторе" ранее сообщили, что "она базируется на безопасном рекомбинантном вирусном векторе, который при инокуляции (прививке - ИФ) обеспечивает внутриклеточный синтез компонентов вируса SARS-CoV-2, тем самым индуцируя формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа (образование антител - ИФ)".

В "Векторе" отмечали, что наличие не одной, а нескольких вакцин является преимуществом. "О том, какую нишу сможет занять вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, можно будет сказать после завершения всех необходимых исследований", - подчеркнули там ранее.