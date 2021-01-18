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Масштабное производство вакцины центра "Вектор" начнется с февраля

Масштабное производство вакцины центра "Вектор" начнется с февраля
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Масштабное производство вакцины от коронавируса центра "Вектор" Роспотребнадзора будет обеспечено с февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"ЭпиВакКорона" центра "Вектор" начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено, начиная с февраля 2021 года", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

Она напомнила, что вакцина "Спутник V" имеет уже масштабное применение в РФ. Также 16 февраля планируется регистрация вакцины от коронавируса центра имени Чумакова РАН.

В понедельник, 18 января, в РФ по поручению президента началась масштабная вакцинация от коронавируса во всех регионах.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 14 октября. Она стала второй вакциной после "Спутник V" (векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм). В ноябре начались пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны". Они проходят на двух группах добровольцев старше 60 лет и старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, итоги исследований подведут в январе.

"ЭпиВакКорона" – вакцина на основе пептидных антигенов, то есть состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов. Через них иммунная система должна научиться опознавать и обезвреживать вирус.

До конца 2020 года планировалось выпустить 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направить на проведение исследований, оставшиеся ввести в гражданский оборот. Массовое производство вакцины было запланировано на начало 2021 года.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцина "ЭпиВакКорона" отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов.

В декабре документы по вакцине "ЭпиВакКорона" были направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Вектор Роспотребнадзор ЭпиВакКорона

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