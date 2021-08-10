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Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Предприниматель и председатель партии "Россия без коррупции" Роман Путин решил отказаться от участия в выборах в Госудуму по одномандатному округу № 214 Петербурга, следует из решения территориального избиркома (ТИК) №4. Решение опубликовано на сайте комиссии.

Из документа следует, что 10 августа кандидат подал личное заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах. Он участвовал в предвыборной кампании как самовыдвиженец.

Комиссия в тот же день приняла к сведению личное заявление кандидата и признала "Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты" Госдумы.

В системе "ГАС-Выборы" это решение еще не отражено. Копии решения постановили направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и самому заявителю.

В декабре 2020 года Роман Путин создал партию "Россия без коррупции", решение о ее учреждении было принято делегатами на съезде. Он был избран председателем партии. Летом 2020 года он возглавил партию "Народ против коррупции", которая существовала с 2013 года. В ноябре 2020 года партию ликвидировал Верховный суд России.

13 июля 2021 года стало известно, что он подал документы на выдвижение Госдуму. По данным СМИ, Роман Путин - сын Игоря Путина, двоюродного брата президента России.

Роман Путин Петербург Госдума Игорь Путин

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