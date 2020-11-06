Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова выступила с инициативной "разведения" избирательного и учебного процессов.

"Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Она отметила, что у нее есть предложение по этому поводу и предложила президенту его обсудить потом.

Ранее Памфилова говорила, что ЦИК готовит предложения для законодателей, которые позволят проводить многодневные выборы в сентябре без помех для учебного процесса.

Она неоднократно указывала на трудности при проведении выборов в сентябре в течение нескольких дней, так как это требует или переноса единого дня голосования или введения каникул в школах.