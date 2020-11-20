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Школьникам могут добавить неучебных дней из-за Единого дня голосования

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В российских школах могут объявить дополнительные неучебные дни в сентябре, чтобы обеспечить трехдневное голосование на выборах различных уровней, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поскольку в российском законодательстве предусмотрено трехдневное голосование, возникла необходимость развести учебный и избирательный процессы", - сказал собеседник агентства. По его словам, "в качестве приоритетного обсуждается вариант, при котором в российских школах в сентябре будут объявлены дополнительные неучебные дни".

Единый день голосования в РФ проводится во второе воскресенье сентября.

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Источник, близкий к Минпросвещения, в свою очередь сообщил, что "многодневные выборы было бы целесообразно проводить в конце августа, чтобы не перекраивать график каникул". "Однако это предложение пока поддержки не получило", - сказал собеседник "Интерфакса".

В Госдуме пока ничего не известно о вариантах дополнительных неучебных дней для проведения Единого дня голосования. "Я таких законопроектов пока не видел", - сказал "Интерфаксу" в пятницу первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат предлагает другой вариант решения проблемы - организовать избирательные участки не в школьных зданиях. "В этом году в РФ использовали опыт трехдневного голосования, который показал хорошие результаты с точки зрения вовлеченности в этот процесс большего количества людей. Если такая практика будет продолжена, надо будет искать решение, максимально выводить избирательные участки из школ", - сказал Онищенко.

Вместе с тем, по мнению Онищенко, в регионах, в отличие от Москвы, могут возникнуть проблемы с поиском альтернативных помещений.

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Источник, близкий к администрации президента, признав наличие проблемы, подчеркнул, что "никаких решений по поводу дополнительных сентябрьских каникул в школах пока не принято".

6 сентября глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположена в школах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет четкой позиции по вопросу переноса Единого дня голосования.

В июле Путин подписал закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Согласно закону, голосование на выборах "может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней".

Россия

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