ВЦИОМ сообщил, что многодневное голосование одобряют 61% россиян

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - К идее проведения многодневного голосования на выборах положительно относятся 61% россиян, показал опрос ВЦИОМ. Среди тех, кто ходил голосовать 11-13 сентября, процент поддержки такого формата выше - 74%.

Отрицательно к многодневному голосованию относятся 18% опрошенных, еще 19% сказали, что им все равно.

Затем людей спросили, как они относятся к проведению многодневного голосования и в 2021 году. Опять 61% ответил, что положительно на это смотрит, 20% - что отрицательно.

Наконец, на вопрос "Если говорить о Вас, Вы поддерживаете или не поддерживаете проведение выборов в формате многодневного голосования в будущем?" положительно ответили 70%, отрицательно - 28%.

На вопрос, как удобнее людям голосовать, 19% респондентов выбрали вариант "в один день", 78% - "в течение нескольких дней".

На открытый вопрос, почему сторонники многодневного голосования его поддерживают, 49% ответили, что это дает возможность прийти в удобное время, 7% сказали, что можно проголосовать без очередей и суеты, 5% отметили, что это снижает риск заразиться коронавирусом.

Выбирая из предложенного списка плюсов этого формата, 54% опрошенных отметили возможность выбора удобного дня для голосования, 37% - снижение рисков заражения, 26% - снижение численности избирателей, одновременно находящихся на участках. Еще 24% согласились с аргументом, что за несколько дней больше людей смогут голосовать. Вариант "отрицательно отношусь" выбрали 6%.

О недостатках многодневного голосования респондентов не спрашивали.

Опрос проводился по телефону 21 и 30 сентября среди 1600 взрослых россиян.

В августе отношение граждан к многодневному голосованию выяснял Фонд "Общественное мнение". Тогда 59% опрошенных положительно отнеслись к принятию закона, допускающего такой формат, 30% высказались против.