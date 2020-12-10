Процесс по делу Baring Vostok начнется 16 декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 16 декабря проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег, обвиняемых в растрате средств банка "Восточный", сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Панченко.

"Предварительное слушание состоится 16 декабря в 15:00", - сказал Панченко, защищающий в деле бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

По итогам предварительного слушания суд определит дату начала рассмотрения дела по существу, а также разрешит ходатайства участников процесса в случае их заявления.

Согласно закону, предварительное заседание проходит в закрытом режиме.

Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте – акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.

Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного ранее в рамках уголовного дела к фигурантам.

В настоящее время все фигуранты дела Baring Vostok находятся под запретом определенных действий по решению Верховного суда, смягчившего им меру пресечения с домашнего ареста в ноябре нынешнего года.