Экологов и благотворителей вывели из-под действия закона об иноагентах

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 1057914-7 об иноагентах, выведя из-под его действия организации и граждан, занимающихся неполитической деятельностью.

Из законопроекта теперь следует, что неполитической считается деятельность в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Уточнить, что будет и что не будет расцениваться как политическая деятельность, депутаты решили, чтобы "избежать необоснованного включения в категорию иностранных агентов НКО и общественных объединений", объяснил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Его комитет одобрил эти поправки 17 декабря.

Также ко второму чтению в законопроект вошла поправка о том, что маркировать информацию об иноагентах должны будут только СМИ, но не блогеры и обычные граждане.

Поправки в законопроект внесли после обсуждения с профильными НКО на площадке Общественной палаты.

Законопроект об иноагентах

Первое чтение законопроект об иноагентах № 1057914-7 прошел первое чтение 8 декабря. Он предусматривает, что иностранными агентами могут быть признаны общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации в России. Среди этих признаков - участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности российского государства.

Также он обязывает СМИ при упоминании любого иноагента снабжать свои материалы указанием на то, что НКО, общественное объединение или физическое лицо исполняет функции иностранного агента.

Также НКО, включенные в "реестр иностранных агентов", будут обязаны представлять в Минюст программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились).