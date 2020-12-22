Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:12Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Экологов и благотворителей вывели из-под действия закона об иноагентах

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 1057914-7 об иноагентах, выведя из-под его действия организации и граждан, занимающихся неполитической деятельностью.

Из законопроекта теперь следует, что неполитической считается деятельность в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Уточнить, что будет и что не будет расцениваться как политическая деятельность, депутаты решили, чтобы "избежать необоснованного включения в категорию иностранных агентов НКО и общественных объединений", объяснил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Его комитет одобрил эти поправки 17 декабря.

Также ко второму чтению в законопроект вошла поправка о том, что маркировать информацию об иноагентах должны будут только СМИ, но не блогеры и обычные граждане.

Поправки в законопроект внесли после обсуждения с профильными НКО на площадке Общественной палаты.

Законопроект об иноагентах

Первое чтение законопроект об иноагентах № 1057914-7 прошел первое чтение 8 декабря. Он предусматривает, что иностранными агентами могут быть признаны общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации в России. Среди этих признаков - участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности российского государства.

Также он обязывает СМИ при упоминании любого иноагента снабжать свои материалы указанием на то, что НКО, общественное объединение или физическое лицо исполняет функции иностранного агента.

Также НКО, включенные в "реестр иностранных агентов", будут обязаны представлять в Минюст программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились).

Госдума Василий Пискарев Минюст иноагенты

Новости по теме

Новости

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Минобороны обнародовало кадры совместного с Китаем полета стратегической авиации

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Синоптики спрогнозировали мощный снегопад в Москве в конце недели

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Больше трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным
Навальный попал в больницу

Россия расширила ответные санкции против ЕС

Послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ из-за санкций ЕС

Послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ из-за санкций ЕС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');