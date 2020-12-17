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Орбитальный телескоп РФ закончил второе полное сканирование всего неба

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила десятки сверхмассивных источников рентгеновского излучения во время повторного сканирования неба, сообщили в "Роскосмосе".

"Во вторник, 15 декабря 2020 года, спустя год после начала сканирования неба, российской телескоп ART-XC имени М.Н. Павлинского обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой второй обзор всего неба", - заявили в госкорпорации.

В сообщение отмечается, что "полное количество рентгеновских источников на суммарной карте возросло почти в два раза, примерно до 1000".

"Каталоги в жестких рентгеновских лучах, подобные тому, что получил телескоп ART-XC за год работы, предыдущими инструментами создавались десятилетиями. Среди зарегистрированных российским телескопом ART-XC источников обнаружено нескольких десятков ранее неизвестных объектов в галактике и за ее пределами, в том числе сверхмассивные черные дыры, окруженные толщей холодного газа и невидимые в мягких рентгеновских лучах. Часть из зарегистрированных источников проявляет сильную переменность, о чем говорит сравнение карт первого и второго обзоров", - рассказали в "Роскосмосе".

Как ранее сообщал научный руководитель проекта Рашид Сюняев, отснятые материалы по итогам работы будут служить астрофизикам и космологам всех стран мира, "как минимум, следующие 20 или 30 лет".

10 июня пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщила о завершении первой обзорной съемки неба обсерваторией "Спектр-РГ". Она заняла полгода, с 8 декабря 2019 года по 10 июня 2020 года.

Институт опубликовал карту всего неба в галактических координатах, полученную с помощью телескопа ART-XC. На ней отмечены все зарегистрированные события. В ИКИ отмечают, что угловое разрешение полученной карты обзора составляет менее одной угловой минуты, и в этом состоит ее уникальность, так как ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне. В жестком рентгене существовали лишь карты с гораздо худшим угловым разрешением - порядка градуса дуги.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (Институт внеземной физики имени Макса Планка (MPE), Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Спектр-РГ Роскосмос

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