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В Саратове возбуждено уголовное дело по фактам нападения собак на людей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Саратове возбуждено дело о халатности в отношении чиновников мэрии, сообщили в Следственном комитете. Поводом стали 53 жалобы горожан о нападениях бездомных собак, в восьми случаях пострадали дети.

Жители Саратова с января жаловались, что на улицах стали массово появляться бездомные собаки, которые ведут себя агрессивно и нападают на людей. Горожане требовали принять меры. Несмотря на эти нападения, на то, что популяция собак росла, на то, что в городе сложилась неблагоприятния обстановка с отловом и содержанием этих животных, чиновники не организовали работу по решению проблемы, считает следствие.

В СК напомнили, что федеральный закон № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" прописывает, что нужно делать с бездомными животными, чтобы предотвратить причинение вреда здоровью или имуществу граждан. Кроме того, саратовский областной закон от 26.03.2020 № 20-ЗСО наделяет комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии города полномочия по организации деятельности по отлову, содержанию и стерилизации безнадзорных животных на деньги из областного бюджета.

Уголовное дело на чиновников комитета расследуется части 1 статьи 293 УК (Халатность). Расследование дела находится на контроле руководителя областного следственного управления Анатолия Говорунова.

Саратов. СКР

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