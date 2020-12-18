В Ухте собаки напали на семейную пару, женщина погибла

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Ухте 46-летняя женщина погибла в результате нападения собак. На следующий день по факту было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 293 УК), сообщили в СК Коми.

Труп со следами нападения животных нашли в четверг вечером на территории складов на Железнодорожной улице. С места проишествия в больницу доставили 53-летнего мужчину с травмами, добавили в СК.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что собаки напали на супругов, которые шли по этой территории. Как пишет "КомиOnline", мужчина пытался отогнать собак, но затем после многочисленных укусов он сумел добежать до магазина и там закрыться. Ему помогли продавцы, которые вызвали скорую помощь.

Судмедэкспертиза предварительно установила, что женщина погибла из-за массивной потери крови, случившейся из-за сочетанной травмы тела.

Также следствие установило, что ответственные чиновники ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова бездомных собак.