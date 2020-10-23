Экс-замдиректора Росгвардии Милейко отпустили под обязательство о явке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора Росгвардии генерал Сергей Милейко, задержанный в среду по подозрению в мошенничестве, отпущен под обязательство о явке, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в пятницу информированный источник в беседе с "Интерфаксом" предположил, что Милейко отпустят на свободу под обязательство о явке в связи с тем, что он, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.

Бывший заместитель директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенант Милейко был задержан в минувшую среду. Он подозревается в финансовых нарушениях и мошенничестве в особо крупном размере.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Интерфаксу", что ранее в отношении Милейко проводилась служебная проверка, по результатам которой он был уволен летом 2019 года.